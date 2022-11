Índice acionário europeu fecha em baixa modesta com foco em dados de inflação da zona do euro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 29/11/2022 - 15:49 Compartilhe

Por Susan Mathew e Devik Jain

(Reuters) – O índice pan-europeu STOXX 600 caiu nesta terça-feira em negociações pautadas por cautela, em que a baixa nas ações de tecnologia e produtos químicos compensou uma alta nos papéis vinculados a commodities estimulada pela esperança de que Pequim possa aliviar as restrições contra a Covid-19 após protestos recentes.

O STOXX 600 fechou uma sessão volátil em queda de 0,13%, a 437,29 pontos, após chegar a subir até 0,53%.

A China emitiu um aviso para aumentar a vacinação contra a Covid-19 para idosos, enquanto um funcionário sênior da área de saúde disse que as queixas públicas são decorrentes de uma implementação excessivamente zelosa, e não das medidas em si.

As mineradoras europeias e as grandes petrolíferas ganharam 2,7% e 1,8%, respectivamente, e acompanharam os preços de metais e do petróleo bruto, enquanto as ações de tecnologia e de químicos recuaram 1,2% e 1,7%.

“(Há) motivos para otimismo porque não houve uma repressão imediata (na China)”, disse Danni Hewson, analista financeira da AJ Bell.

Investidores também foram cautelosos diante de uma série de dados econômicos que serão divulgados nesta semana, que incluem a inflação da zona do euro na quarta-feira e um relatório de empregos dos Estados Unidos na sexta-feira.

A expectativa é de que os números premilinares da inflação da zona do euro para novembro mostrem desaceleração dos aumentos de preços ano a ano para 10,4%, ante um recorde de 10,6%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,51%, a 7.512,00 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,19%, a 14.355,45 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,06%, a 6.668,97 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,10%, a 24.465,95 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 ficou estável, a 8.322,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,20%, a 5.830,42 pontos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias