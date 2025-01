Indicados ao Oscar 2025: memes e orações por Fernanda Torres tomam conta das redes

Chegou o grande dia! A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciará nesta terça-feira, 23, a partir das 10h30, os indicados ao Oscar 2025.

Apesar de ainda faltar uma hora para o momento tão aguardado, o público brasileiro já inundou as redes sociais com memes e orações para que Fernanda Torres e o filme “Ainda Estou Aqui” sejam indicados em algumas das 23 categorias da premiação.

+ Fernanda Torres brinca ao ser chamada de ‘sensação’: ‘Estou por aí há décadas’

Até análises astrológicas dominaram o X (antigo Twitter), demonstrando o quanto o momento está sendo aguardado.

A vencedora do Globo de Ouro como Melhor Atriz de Drama está sendo cotada para indicação a Melhor Atriz por sua atuação no filme dirigido por Walter Salles. O nome de Torres, inclusive, está entre os tópicos mais comentados das redes.

Ansiosa pro momento que esse edit vai ser atualizado com imagens dela e o Oscar na mão, imagens das torcidas nas ruas na frente de telões no meio do Carnaval, todos choram pic.twitter.com/rsrRQNk4om

Fernanda Torres tá com Vênus passando pela Casa 8 conjunto a Chiron em Áries passando pela Casa 9 = Novamente ativando assuntos internacionais, reconhecimento. Enquanto tá com Sol, Mercúrio, Plutão na Casa 7 = O que ela faz/fez está em evidência. Será indicada ao Oscar. https://t.co/hiVCP4myr5 pic.twitter.com/ZUV9bLN1Xs

– Fernanda Torres ser indicada e vamos ficar insuportáveis com isso! – Fernanda Torres não ser indicada e vamos ficar insuportáveis com isso, atacando todos. #AindaEstouAqui #ImStillHere #Oscars #Oscars2025 pic.twitter.com/IoGRmHJyQm

Deus, amado maravilhoso, faz a Fernanda Torres ser indicada ao Oscar amanhã, pfvor! eu fico até a cerimônia sem tomar refrigerante, prometo! eu paro de xingar políticos neonazistas e genocidas nas redes! #Oscars2025 @TheAcademy dont you dare to snub Fernanda Torres, I swear! pic.twitter.com/EIY4ej06B5

to otimista com as indicações ao oscar e acho q ainda estou aqui vai surpreender com melhor filme estrangeiro, melhor atriz, melhor filme e tlvz melhor roteiro adaptado pic.twitter.com/Qin5G0MBmg

— larré (@larrehenrique) January 22, 2025