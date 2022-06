Indicadores de atividade no País indicam crescimento acima do que era esperado por Copom

Os dados sobre a atividade econômica brasileira apresentaram um fôlego maior do que o esperado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) desde a reunião passada, de maio. Ao mesmo tempo, os preços continuaram avançando e, mais do que isso, seguiram voláteis e disseminados. Estas avaliações fazem parte do comunicado da cúpula do Banco Central, que decidiu elevar a taxa básica de juros (Selic) em 0,50 ponto porcentual nesta quarta-feira, 15, para 13,25% ao ano.

“Em relação à atividade econômica brasileira, o conjunto dos indicadores divulgados desde a última reunião do Copom indica um crescimento acima do que era esperado pelo Comitê”, escreveu o colegiado na nota. “A inflação ao consumidor seguiu surpreendendo negativamente, tanto em componentes mais voláteis como em itens associados à inflação subjacente”, continuaram, acrescentando que as diversas medidas de inflação subjacente apresentam-se acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação.