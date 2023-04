Indicador do risco-país dos EUA toca novo pico desde 2011

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/04/2023 - 8:12 Compartilhe

LONDRES (Reuters) – O custo de se proteger contra a exposição à dívida soberana dos Estados Unidos subiu para seu nível mais alto desde 2011 nesta quarta-feira, impulsionado pelo receio de que o governo possa atingir o teto da dívida antes do esperado.







Os spreads dos Credit Default Swaps (CDS) –uma espécie de seguro contra calotes– de cinco anos dos EUA aumentaram para 62 pontos-base, mostraram dados da S&P Global Market Intelligence, acima dos 59 pontos de terça-feira.

Isso é mais que o dobro do nível em que estavam no início do ano e representa o patamar mais alto desde 2011, de acordo com dados da Refinitiv.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, alertou na terça-feira que o fracasso do Congresso em aumentar o teto da dívida do governo –e o calote resultante– desencadearia uma “catástrofe econômica” que elevaria as taxas de juros nos próximos anos.

(Por Dhara Ranasinghe)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias