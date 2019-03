Indicador antecedente cai 1,2 ponto em fevereiro, dizem FGV e Conference Board

O Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE) para o Brasil fechou o mês de fevereiro em recuo de 1,2 ponto na comparação com janeiro, para 117,6 pontos. No primeiro mês deste ano o IACE tinha registrado 118,8 pontos, o que mostra uma queda de 1,01% na passagem para fevereiro.

O IACE é calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) em parceria com The Conference Board (TCB).

Dos oito componentes do IACE, seis contribuíram para a queda no mês de fevereiro, com destaque para os índices de Quantum de Exportações e de Expectativas de Serviços, com recuos de 9,7% e 4,2%, respectivamente.

O Indicador Coincidente Composto da Economia (ICCE, FGV/TCB) do Brasil, que mensura as condições econômicas atuais, avançou 0,1 ponto em fevereiro, para 102,9 pontos de 103 pontos no mês anterior.