Indicado por Rodrigo Santana, Salinas é apresentado no Avaí Zagueiro de 28 anos chegou ao Leão e falou sobre o foco do elenco para conquistar o acesso

A semana está agitada na Ressacada. Após apresentar o técnico Geninho, nesta quarta-feira o Leão deu as boas-vindas ao zagueiro Salinas, que foi indicado pelo ex-treinador do time, Rodrigo Santana.

Feliz com a oportunidade, o atleta de 28 anos falou sobre o foco do elenco em obter o acesso na Série B e recolocar o Leão na elite do futebol nacional.

‘O elenco me recebeu muito bem, a torcida pode esperar muita força de vontade e dedicação. Pensamento aqui enquanto eu estava treinando, conversando com a diretoria, é um pensamento só que é o acesso à Série A. Essa é a mentalidade que já está dentro de mim. Estou muito motivado para estar à disposição já no sábado’, declarou.

Apesar de ter vindo com a indicação de Rodrigo Santana, o novo reforço já falou sobre as primeiras impressões do novo chefe e o definiu como ‘paizão’.

‘Geninho é uma satisfação trabalhar com ele. Sinto que ele é um paizão, quer ajudar todos. Ele aponta o que pode melhorar, onde pode ser mais efetivo. Conversando com ele, viu algumas características minha, já me deu dicas de como fazer. É uma pessoa paciente para ensinar e com olhar de perceber as melhoras características de cada atleta’.

