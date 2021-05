Indianos recorrem a clínicas não licenciadas conforme Covid se espalha para o interior

VILA DE PARSAUL, Índia (Reuters) – Um ex-funcionário de um hospital indiano sem formação médica dirige uma pequena clínica sem licença, atendendo pacientes com dificuldades respiratórias e verificando seus níveis de oxigênio enquanto eles deitam em camas no chão de lama.

A Índia foi duramente atingida por uma segunda onda de infecções por coronavírus que sobrecarregou seu sistema de saúde, mesmo nas grandes cidades.

No campo, as instalações médicas estão dilapidadas e os médicos e enfermeiras são poucos, o que significa que muitas clínicas são administradas por pessoas sem treinamento.

A infraestrutura de saúde precária e a falta de testes significam que muitos pacientes não sabem se estão infectados com Covid-19 ou estão apenas resfriados.

No vilarejo de Parsaul, a cerca de 60 km da capital, Nova Délhi, o morador Ashok disse que as pessoas em sua área estavam com medo de sair de suas casas. Ele suspeita que o coronavírus tenha matado cerca de 15 pessoas nas redondezas nos últimos dias.

Ashok veio com um paciente que estava com febre para a clínica administrada por um ex-assistente de hospital de 52 anos.

“Os pacientes com febre e problemas respiratórios aumentaram nos últimos dois meses”, disse o ex-assistente, que afirmou atender pacientes em sua clínica desde 1993, mas não quis ser identificado por temer uma reação das autoridades.

“As pessoas de seis ou sete aldeias vizinhas me conhecem pessoalmente e confiam em mim.”

Alguns pacientes usavam máscaras em berços, enquanto outros estavam com o rosto coberto com roupas.

O número total de infecções no país chegou a 26,3 milhões no sábado, o segundo maior do mundo depois dos Estados Unidos, enquanto o número total de mortes somou 295.525.

