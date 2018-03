Indiano vence ‘Nobel da Arquitetura’

O arquiteto indiano Balkrishna Doshi, um pioneiro na construção de habitações de baixo custo, ganhou nesta quarta-feira o Prêmio Pritzker, considerado o Nobel da Arquitetura.

Doshi, de 90 anos, um antigo aprendiz do arquiteto franco-suíço Le Corbusier, que combina as tradições de seu país com princípios modernistas, é o primeiro indiano a ganhar este prêmio e também o arquiteto mais idoso.