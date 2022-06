Indiano junta cerca de 60 mil moedas recusadas para comprar veículo novo

Um indiano de 27 anos, identificado como Vetrivel, chegou a uma concessionária de veículos com vários sacos, cheios de moedas, para fazer uma compra. E o caso chamou muita atenção. As informações são do jornal Extra.

Vetrivel contou que a mãe possui uma loja e que muitos cliente recusam-se a aceitar moedas de 10 rúpias como troco, por isso a mulher as guarda em casa. Sendo assim, ele juntou 60 mil moedas e conseguiu o valor do carro que queria comprar.





“Minha mãe tem uma loja e, como as pessoas não querem aceitar as moedas de 10, elas estão acumulando em casa. Ninguém está pronto para aceitar as moedas. Mesmo nos bancos, os funcionários relutam em usá-las. Então, decidi chamar atenção comprando um carro com apenas moedas de 10 rúpias”, disse.

A concessionária chegou a estranhar, mas seguiu com a transação depois de contar todos as moedas. O carro escolhido por Vetrivel custava cerca de R$ 40 mil. As moedas estão caindo em desuso na Índia porque muitos moradores acreditam que elas não possuem mais valor, fazendo com o que o governo criasse propagandas para mudar a opinião de muitos.