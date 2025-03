Indiano é oficializado piloto de testes e reserva na Alpine: ‘Animado para começar o trabalho’

Depois de muito mistério e possibilidade de trazer alguém experiente, a equipe Alpine oficializou nesta terça-feira que seu piloto de testes e reserva para a temporada 2025 da Fórmula 1 será uma solução caseira. O indiano Kush Maini, da Alpine Academy, foi oficializado nas funções.

O piloto de 24 anos, na equipe desde 2023, não escondeu sua satisfação por ter sido o escolhido. “Estou muito feliz em assumir a função de piloto de testes e reserva da equipe Alpine nesta temporada”, disse Maini. “Estou muito animado para começar o trabalho o mais rápido possível, mas por enquanto meu foco está na minha terceira temporada na Fórmula 2, que começa neste fim de semana na Austrália.”

Apesar de ser oficializado como reserva e piloto de testes, o indiano continuará dividindo as funções com a categoria de acesso à Fórmula 1, na qual está desde 2024 e conquistou cinco pódios, com uma vitória em Budapeste.

“Desde que entrei para a Alpine Academy no ano passado, fui incrivelmente bem recebido por toda a família Alpine e sou grato a Flavio (Briatore) e Oliver (Oakes) por seu apoio contínuo”, frisou o jovem piloto. “Estou ansioso para ter mais tempo de pista em máquinas de Fórmula 1 nesta função e desenvolver o que já aprendi com a equipe em 2024.”

Nas novas funções, Maini usará o simulador de piloto em circuito na base da equipe em Enstone para dar suporte aos objetivos de desenvolvimento e configuração do carro, além de participar do programa TPC (Teste de Carros Anteriores) para continuar aprimorando suas habilidades.

A Alpine contará com Pierre Gasly, seu novo piloto número 1, e Jack Doohan no grid para o GP da Austrália, no fim de semana, no circuito de Melbourne, na largada da temporada. O argentino Franco Colapinto, reserva imediato, é outra opção da escuderia.