Indiana Reliance Jio lançará smartphone do Google por cerca de US$87

Por Sankalp Phartiyal e Rama Venkat

NOVA DELHI (Reuters) – A indiana Reliance Industries disse nesta sexta-feira que seu smartphone 4G de baixo custo, desenvolvido em conjunto pela sua subsidiária de Jio e o Google, da Alphabet, será lançado nas lojas durante a comemoração do Diwali por 6.499 rúpias (86,81 dólares).

O smartphone, fruto de um investimento de 4,5 bilhões de dólares do Google na unidade digital da Reliance no ano passado, custará 1.999 rúpias e os usuários podem pagar o restante em parcelas mensais, informou a Reliance em um comunicado.

O dispositivo vem com um sistema operacional Android ajustado chamado Pragati, que significa progresso, e é direcionado aos compradores de primeiros smartphones com recursos como traduções rápidas em 10 idiomas indianos e um assistente de voz que pode ler o texto em voz alta na tela.

O presidente-executivo do Google, Sundar Pichai, disse esta semana que a parceria do dispositivo com a Jio era para investir em idiomas locais, além do inglês, para que muito mais indianos possam usar smartphones.

O preço do smartphone pode, no entanto, colocá-lo fora do alcance de uma parcela significativa de usuários de telefones de recursos básicos, disse Navkendar Singh, da consultoria de tecnologia IDC India.

