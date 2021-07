Índia ultrapassa marca de 400 mil mortes por Covid-19

NOVA DELHI, 2 JUL (ANSA) – O Ministério da Saúde da Índia informou nesta sexta-feira (2) que o país superou a marca de 400 mil mortes causadas pelo novo coronavírus.

No geral, a Índia se tornou o terceiro país do mundo a ultrapassar esse número, depois dos Estados Unidos (605.035) e do Brasil (520.095). A nação asiática ainda contabiliza 30,4 milhões de casos da doença.

De acordo com fontes indianas e internacionais de saúde, o número real de óbitos no país pode ser maior que um milhão, principalmente em função da variante Delta do novo coronavírus.

O Ministério, no entanto, informa que a pandemia já matou exatamente 400.312 indivíduos.

O governo indiano planeja imunizar cerca de 1,1 bilhão de adultos até o final de 2021, mas a escassez de vacinas anti-Covid e a resistência da população podem atrapalhar os planos do país. Até o momento, apenas 5% dos residentes foram imunizados com duas doses.

No final de junho, o governo local tentou impulsionar a campanha de imunização, tornando a vacinação gratuita para todos os adultos. No total, mais de nove milhões de doses foram administradas em um único dia, mas desde então, a taxa vem caindo.

A farmacêutica indiana Zydus Cadila anunciou recentemente que desenvolveu um novo medicamento contra a Covid, alegando que os testes clínicos mostraram uma taxa de eficácia de 67%. Em uma entrevista coletiva, o diretor da empresa, Sharvil Patel, confirmou que 50 milhões de doses serão produzidas até o final do ano. (ANSA).

