Índia suaviza toque de recolher em Caxemira para orações de sexta

As autoridades indianas suavizaram o toque de recolher na Caxemira para permitir que os muçulmanos participem da tradicional oração de sexta-feira, informou um oficial da polícia regional à AFP.

“Os habitantes poderão rezar em seus bairros, não há restrições a isso”, disse Bilbag Singh, diretor-geral da polícia da Caxemira.

“Eles não podem, no entanto, deixar a localidade”, avisou.

Caxemira está isolada do mundo desde o domingo, com as comunicações interrompidas, lojas fechadas e ruas desertas, depois da instalação de milhares de soldados indianos nesta região do Himalaia, onde a Índia já contava om meio milhão de soldados.

O governo indiano anunciou na segunda-feira a revogação da autonomia constitucional da Caxemira, uma decisão explosiva que busca colocar essa região rebelde reivindicada pelo Paquistão sob sua proteção mais direta.