Índia se torna 1º país a pousar no lado oculto da Lua

MILÃO, 23 AGO (ANSA) – A Índia completou com sucesso nesta quarta-feira (23) o seu pouso suave no lado oculto da Lua, tornando-se o primeiro país da história a conseguir tal feito.

A informação foi confirmada pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial (Isro). O módulo de pouso Vikram, que carrega o rover Pragyan, pousou na superfície lunar por volta das 9h33 (de Brasília).

O sucesso da missão não tripulada Chandrayaan-3 fez com que a Índia se tornasse a quarta nação a conseguir pousar na Lua, mas a primeira a chegar no polo sul do satélite natural, uma região potencialmente rica em água.

“Esse é um momento sem precedentes, um momento para uma nova Índia em desenvolvimento”, celebrou o primeiro-ministro do país, Narendra Modi.

A live realizada pela Isro para registrar o momento do pouso foi acompanhada por quase sete milhões de pessoas. A conclusão da missão foi muito celebrada.

A Chandrayaan-3 ocorreu poucos dias depois da primeira missão lunar da Rússia em quase 50 anos ter fracassado. O objetivo de Moscou era o mesmo dos indianos, mas a sonda Luna-25 colidiu com a superfície da Lua. (ANSA).

