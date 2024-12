Índia se prepara para receber 400 milhões de peregrinos em enorme festival religioso

Ao lado dos rios sagrados da Índia, uma cidade temporária está sendo construída para um festival hindu que deverá ser tão grande que poderá ser visto do espaço, o maior encontro de peregrinos da história.

As autoridades indianas estão se preparando para a chegada de 400 milhões de peregrinos a Prayagraj, uma cidade no centro-norte da Índia, anteriormente conhecida como Allahabad, durante as seis semanas do festival Kumbh Mela. Isso equivale à população dos Estados Unidos e do Canadá juntos.

O antigo ritual sagrado, que combina fervor religioso e banhos rituais, é realizado uma vez a cada 12 anos na confluência dos rios sagrados Ganges, Yamuna e o mítico Saraswati.

Espera-se que esta edição, que começará em 13 de janeiro e terminará em 16 de fevereiro, seja um grande evento, pois coincide com um alinhamento especial dos planetas.

Gotas de suor adornam a testa de Babu Chand enquanto ele cava uma trincheira. Ele faz parte do contingente de operários que trabalham dia e noite no complexo de 4.000 hectares.

“Muitos devotos estão chegando”, disse Chand, 48 anos, que afirma estar trabalhando por uma causa nobre, à AFP. “Sinto que estou fazendo a minha parte – o que estou fazendo me parece ser um ato piedoso.”

– “Fé pura” –

“Entre 350 milhões e 400 milhões de devotos visitarão a ‘mela’ (feira), então você pode imaginar a magnitude dos preparativos”, disse Vivek Chatuverdi, porta-voz do festival.

Organizar o Kumbh é como construir um novo país: você precisa de estradas, acomodações, iluminação e esgoto.

“O que torna esse evento tão singular é sua escala, mas também o fato de que nenhum convite é enviado (…) Todos comparecem por pura fé”, disse Chaturvedi.

“Você não encontrará uma participação como essa em nenhum outro lugar do mundo”.

Cerca de 150.000 banheiros foram construídos e mais de 68.000 postes de iluminação LED foram erguidos. As cozinhas comunitárias podem alimentar 50.000 pessoas de uma só vez.

Além dos preparativos religiosos, a cidade de Prayagraj também passou por reformas: enormes outdoors com as fotos de Narendra Modi, o primeiro-ministro, e Yogi Adityanath, o ministro-chefe do estado, enfeitam as ruas.

Ambos pertencem ao partido nacionalista hindu Bharatiya Janata (BJP), que defende uma forma de governança na qual a política e a religião estão profundamente entrelaçadas.

– Monges nus –

As origens do Kumbh Mela remontam à mitologia hindu. Acredita-se que o banho na confluência dos rios sagrados, chamado Sangam, limpará e absolverá os hindus de seus pecados e os ajudará a alcançar “moksha”, a libertação espiritual.

Alguns peregrinos já chegaram a Prayagraj, incluindo os naga sadhus, os monges nus que chegaram à cidade depois de caminhar por semanas desde as montanhas remotas onde meditam.

Eles serão os primeiros a entrar nas águas frias dos rios durante os seis dias mais propícios ao banho, que começam em 13 de janeiro.

“Vim para abençoar os participantes”, disse à AFP o sadhu naga Digambar Ramesh Giri, de 90 anos, nu e com os cabelos presos em um coque. “Durante o Khumb, você pode obter tudo o que seu coração deseja.”

