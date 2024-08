Índia registra aumento ‘alarmante’ de raios mortais

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/08/2024 - 10:03 Para compartilhar:

A mudança climática causa um aumento alarmante de raios mortais na Índia, que matam 1.900 pessoas por ano no país mais populoso do mundo, alertam os cientistas.

Os raios causaram 101.309 mortes entre 1967 e 2020, com um aumento acentuado entre 2010 e 2020, de acordo com uma equipe de pesquisadores liderada pela Universidade Fakir Mohan, no estado oriental de Odisha.

“Os resultados indicam um aumento constante na atividade dos raios na Índia, posicionando-os como uma das principais causas de morte entre os desastres naturais induzidos pela mudança climática”, afirma o relatório.

Embora o estudo tenha se concentrado nos dados das mortes e não na quantidade de raios, afirma que “a atividade dos raios na Índia está se tornando cada vez mais imprevisível”.

Os impactos de raios são comuns na Índia durante a estação chuvosa das monções, de junho a setembro, mas os cientistas dizem que sua frequência está aumentando devido ao aumento das temperaturas que provoca eventos climáticos extremos.

Temperaturas mais elevadas geram mais vapor d’água, que quando resfriado em grandes altitudes gera cargas elétricas que causam raios.

O alto número de mortes na Índia também se deve a sistemas de alerta precoce ineficazes e à falta de consciência sobre como reduzir o risco, acrescenta o relatório, publicado na revista internacional Environment, Development and Sustainability.

abh/pjm/ssy/mab/mb/aa/fp