Índia prevê grande colheita de trigo em 2023, com preços recordes aumentando plantio

Reuters

Por Rajendra Jadhav e Mayank Bhardwaj

MUMBAI/NOVA DÉLHI (Reuters) – A Índia deve colher uma safra abundante de trigo em 2023, já que os altos preços domésticos e a umidade do solo ajudam os agricultores a superar o plantio do ano passado, enquanto uma intensa onda de calor reduziu a produção em 2022.

A maior produção de trigo pode encorajar a Índia, o segundo maior produtor mundial do grão, a considerar a suspensão da proibição de maio às exportações e ajudar a aliviar as preocupações com a inflação.

Embora a área de trigo tenha quase atingido um platô nos tradicionais cinturões de grãos da Índia nos estados do norte, como Punjab, Haryana e Uttar Pradesh, os produtores estão plantando a safra em algumas terras ociosas no oeste do país, onde os agricultores tradicionalmente cultivam leguminosas e oleaginosas.

Os preços domésticos do trigo saltaram 33% até agora em 2022, para um recorde de 29 mil rúpias (355,19 dólares) por tonelada, muito acima do preço de compra fixado pelo governo de 21.250 rúpias.

A Índia cultiva apenas uma safra de trigo por ano, com plantio em outubro e novembro e colheita a partir de março.

Os agricultores plantaram trigo em 15,3 milhões de hectares desde 1º de outubro, quando a atual temporada de semeadura começou, um aumento de quase 11% em relação ao ano anterior, de acordo com dados provisórios divulgados pelo Ministério da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores.

Em Punjab e Haryana, muitos agricultores decidiram antecipar o plantio, acreditando que as variedades semeadas precocemente estariam prontas para as colheitas antes que as temperaturas subissem no final de março e início de abril, disse Ramandeep Singh Mann, um fazendeiro.

“Em Punjab, os agricultores já plantaram trigo em 2,9 a 3,0 milhões de hectares de sua área normal de cerca de 3,5 milhões de hectares”, disse Mann.

Para lucrar com os preços mais altos, os agricultores também estão optando por variedades de trigo superiores, como Lokwan e Sharbati, os tipos premium que obtêm retornos mais altos.

“A área de trigo aumentou, mas a safra exigirá temperaturas mais baixas nas próximas semanas, e o clima precisa permanecer favorável em março e abril, quando a cultura amadurece”, disse Rajesh Paharia Jain, um trader de Nova Délhi.

