Índia prepara envio de tigres para repovoar selva no Camboja

A embaixadora da Índia em Phnom Penh, capital do Camboja, afirmou, nesta quinta-feira (23), que o país vai mandar quatro tigres para a região no sudeste asiático com o objetivo de ajudar a recuperar a população de felinos no país.

“Se tivermos sucesso, este será o primeiro projeto de envio de tigres já realizado no mundo”, disse a embaixadora Devyani Khobragade. “É um projeto histórico”, completou.

Tigres não são avistados no Camboja desde 2007, quando o último felino foi filmado por uma câmera escondida.

Os tigres-da-indochina, que antes povoavam em grande número as florestas cambojanas, são considerados desde 2016 uma subespécie “funcionalmente extinta”, vítima da caça clandestina, de acordo com ecologistas.

Os tigres, um macho e três fêmeas, serão transportados em um primeiro momento para uma floresta de 90 hectares situada em uma reserva natural da Selva dos Cardamomos (sudeste) para que possam se aclimatar ao seu novo hábitat, antes de serem soltos na natureza.

Em fevereiro de 2023, foram instaladas mais de 400 câmeras na Reserva das Montanhas dos Cardamomos para o monitoramento da fauna silvestre, incluindo as presas habituais dos tigres, como cervos e javalis.

Antes de enviar os quatro tigres para o Camboja, segundo um acordo firmado em 2022, a Índia quer ter certeza de que o local tenha presas suficientes para os preadores e não haja nenhum risco de caça clandestina no local, destacou a embaixadora.

Quando os dados sobre as presas estiverem disponíveis e a temporada de monções terminar, “deveremos receber estes tigres”, assegurou Khobragade à imprensa.

Se tudo correr bem, a chegada dos animais pode “ocorrer antes mesmo de novembro ou dezembro”, afirmou.

O ministro do meio ambiente do Cambodja e a ONG de defesa da natureza Aliança da Fauna (WA) asseguraram que a zona de acolhida está pronta.

Para a segurança dos animais e dos habitantes do local, os encarregados do projeto afirmaram que os tigres usarão transmissores que permitirão localizá-los.

