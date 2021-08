Índia: premiê anuncia que país terá plano de infraestrutura de US$ 1,35 trilhão

O governo da Índia lançará em breve um plano de infraestrutura nacional de US$ 1,35 trilhão, anunciou neste domingo (15) o primeiro-ministro Narendra Modi, como parte das comemorações do 74º aniversário da independência do domínio britânico. Segundo Modi, o plano criará oportunidades de emprego para milhões de jovens indianos. “Isso ajudará os fabricantes locais a se tornarem globalmente competitivos e também a desenvolver possibilidades de novas zonas econômicas futuras no país”, disse ele.

A economia da Índia, prejudicada pela pandemia de covid-19, diminuiu 7,3% no ano fiscal encerrado em março. Economistas temem que o país não se recupere da mesma forma que os EUA e outras grandes economias.

Durante discurso de 90 minutos, Modi destacou a campanha de vacinação contra o coronavírus da Índia. “Estamos orgulhosos de não depender de nenhum outro país para as vacinas contra covid-19”, afirmou. A Índia administrou mais de 500 milhões de doses de vacinas, ainda que o ritmo de vacinação seja lento. Cerca de 11% dos indianos adultos elegíveis foram totalmente vacinados até agora.

O primeiro ministro indiano também disse que o governo está comprometido em cumprir as metas de redução de sua pegada de carbono. Para tanto, haverá mais investimentos em mobilidade elétrica, energia solar e “hidrogênio verde” (que não emite dióxido de carbono), segundo Modi.

A Índia comemora o Dia da Independência um dia depois do vizinho Paquistão. Os dois Estados separados surgiram após a divisão da Índia britânica, em 1947. Fonte: Associated Press.

