Índia pode eliminar taxa de importação de trigo para esfriar preços, dizem fontes

Por Rajendra Jadhav

MUMBAI (Reuters) – A Índia pode eliminar uma tarifa de 40% sobre as importações de trigo e limitar a quantidade de estoques que os traders podem manter para tentar diminuir os preços recordes no segundo maior produtor do mundo, disseram autoridades do governo e do comércio à Reuters nesta segunda-feira.

O Ministério do Comércio disse que restringiria a exportação de alguns produtos derivados do trigo, a partir de 14 de agosto, com apenas um comitê interministerial autorizado a liberar seu embarque. As exportações dos itens são geralmente pequenas.

A Índia barrou as exportações de trigo em maio, depois que a safra sofreu com uma onda de calor, mas os preços domésticos ainda subiram para um recorde. No entanto, os valores internacionais ainda estão muito acima do mercado doméstico, inviabilizando os traders a comprar do exterior.

Se o governo remover a tarifa e os preços internacionais também caírem, os comerciantes dizem que podem começar a importar, especialmente durante a próxima temporada de festivais, quando a demanda mais alta normalmente eleva os preços domésticos.

“Estamos explorando todas as opções possíveis para reduzir os preços”, disse um alto funcionário do governo que conversou com autoridades do setor na semana passada.

Nova Délhi pode eliminar a tarifa de importação de 40% e impor limites de estoque a atacadistas e comerciantes para sinalizar ao mercado que o governo fará tudo ao seu alcance para manter os preços sob controle, disse o funcionário, que não quis ser identificado devido à sensibilidade. do assunto.

Os preços do trigo na Índia terminaram a semana passada em um recorde de 24.000 rúpias (301,57 dólares) por tonelada, subindo 14% em relação às mínimas atingidas depois que o governo surpreendeu os mercados em 14 de maio ao proibir as exportações.

(Reportagem de Rajendra Jadhav)