Índia pode comprar potássio da Belarus em rúpias, diante de sanções

Por Rajendra Jadhav

MUMBAI (Reuters) – A Índia planeja comprar 1 milhão de toneladas de potássio da Belarus no primeiro acordo bilateral entre os dois países depois que as sanções prejudicaram a capacidade de Minsk de vender o nutriente, disseram à Reuters duas autoridades indianas envolvidas nas discussões.

A Índia sugeriu que a empresa estatal Belarus Potash Company (BPC) poderia abrir uma conta em rúpias com um banco estatal indiano para vendas de potássio, uma vez que as sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia cortaram Minsk do comércio de dólar e euro, disseram funcionários.

A BPC é o braço de exportação da Belaruskali, o segundo maior produtor mundial de potássio. Os EUA colocaram sanções à Belarus, incluindo a BPC, enquanto o Ocidente aumenta a ação punitiva contra o presidente da Belarus, Alexander Lukashenko.

O BPC não respondeu a um pedido de comentário.

As exportações de potássio são um importante gerador de moeda estrangeira para Minsk.

“Não podemos fazer pagamentos em dólares ou euros por causa das sanções. Precisamos importar potássio e estamos encontrando opções para fazer pagamentos”, disse um alto funcionário indiano envolvido nas negociações com a Belarus.

A Índia poderia comprar 1 milhão de toneladas de potássio em 2022 do BPC pagando com rúpias, disse outro funcionário, que também não quis ser identificado por causa da sensibilidade do assunto. Ambos disseram que o acordo pode ser fechado em fevereiro.

Nova Délhi fez pagamentos de rúpias ao Irã por petróleo bruto depois que os EUA impuseram sanções a Teerã, que usou as rúpias para comprar arroz e outros produtos da Índia.

O governo indiano não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A Índia garante quase todo o potássio por meio de importações e, historicamente, cerca de um quinto dos 4 milhões a 5 milhões de toneladas que importa anualmente vem da Belarus.

Minsk poderia oferecer um desconto sobre os preços de referência, já que a Índia propôs comprar pelo menos 1 milhão de toneladas de potássio, disse o primeiro funcionário.

As exportações da Índia para a Belarus foram de 62,3 milhões de dólares no ano fiscal de 2020/21, enquanto suas importações ficaram em 107,4 milhões de dólares, mostraram dados do governo.

A pressão da Índia para assinar um acordo ocorre mesmo quando a Belarus foi forçada esta semana a desviar carregamentos de potássio do porto de Klaipeda, na Lituânia, para portos russos, depois que Vilnius decidiu interromper o uso de sua ferrovia para exportações da commodity do país atingido pelas sanções.

Não está claro como isso pode afetar ou atrasar as potenciais exportações de potássio para a Índia este ano.

(Por Rajendra Jadhav; Reportagem adicional de Polina Devitt em Moscou)

