Índia pede a seus cidadãos que evitem viajar ao Canadá após crise diplomática

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/09/2023 - 8:15 Compartilhe

A Índia recomendou nesta quarta-feira (20) a seus cidadãos que evitem viagens a algumas regiões do Canadá, em meio a uma crise diplomática após o assassinato de um líder sikh no país norte-americano.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, pediu que a Índia trate com “a maior seriedade” as acusações de que agentes indianos estariam implicados no assassinato de Hardeep Singh Nijjar, um líder sikh e cidadão canadense, ocorrido no oeste do Canadá em junho.

A disputa levou a expulsões mútuas de diplomatas.

A Índia qualificou essas acusações como “absurdas”.

O Ministério indiano de Relações Exteriores expressou preocupação com a segurança de seus cidadãos no Canadá devido aos “crimes de ódio e da violência criminal tolerados politicamente” no país.

“Houve ameaças contra diplomatas indianos e setores da comunidade indiana que se opõe à agenda anti-Índia”, afirmou um comunicado do ministério nesta quarta.

“Aconselhamos aos cidadãos indianos que evitem viagens a regiões […] do Canadá onde tais incidentes ocorreram”, afirmou. “Considerando a deterioração da segurança no Canadá, aconselhamos especialmente aos estudantes indianos que sejam extremamente cautelosos e vigilantes”.

bb/gle/qan/jvb/zm/jc

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias