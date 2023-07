Índia lança missão não tripulada para Lua

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2023 - 14:33 Compartilhe

NOVA DELHI, 14 JUL (ANSA) – A Índia iniciou nesta sexta-feira (14) uma missão não tripulada para explorar a Lua.

O lançamento aconteceu no Centro Espacial Satish Dhawan em Sriharikota, no sul do estado de Andhra Pradesh. O início da histórica missão Chandrayaan-3 foi transmitida no YouTube e vista por mais de um milhão de pessoas.

A missão indiana levará cerca de um mês meio para chegar ao satélite, mas existe uma alta expectativa para que a Índia se torne o quarto país a fazer uma descida suave não tripulada em solo lunar.

A Chandrayaan-3, desenvolvida pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial (Isro), é composta por um módulo de pouso chamado Vikran, que carrega um pequeno rover que ficará responsabilizado por analisar as composições da superfície da Lua.

Essa nova missão ocorre quatro anos depois da fracassada tentativa de pouso na Lua da Chandrayaan-2, que teve um problema de software durante a fase de descida que levou à destruição do módulo de pouso.

Diversos pontos foram revistos pela Isro para a nova missão, desde as estratégias de aproximação à Lua até a modificação dos motores para controlar a descida da espaçonave no satélite.

“A Chandrayaan-3 escreve um novo capítulo na odisseia espacial da Índia. Ela voa alto, elevando os sonhos e ambições de todos os indianos. Essa importante conquista é uma prova da dedicação incansável de nossos cientistas. Eu parabenizo seu espírito e engenhosidade”, escreveu o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. (ANSA).

