India lança foguete para missão de acoplamento espacial

A Índia lançou um foguete nesta segunda-feira (30) que transportava duas naves menores para um teste de acoplamento espacial, uma etapa crucial para cumprir seus planos de ter uma estação espacial e uma missão lunar tripulada.

Esta missão “é vital para o ambicioso futuro espacial da Índia”, disse Jitendra Singh, o ministro indiano de Ciência e Tecnologia, em um comunicado antes do lançamento, que foi transmitido ao vivo pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO, na sigla em inglês).

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou no ano passado seus planos de enviar um homem à Lua até 2040.

O foguete PSLV-C60, que decolou na tarde de segunda-feira do centro de lançamento de Sriharikota, uma ilha no leste do país, transportava dois satélites de 220 kg cada. A ISRO batizou a missão de SpaDex.

“PSLV-C60 lança com sucesso o SpaDeX e 24 cargas úteis”, declarou a ISRO em um comunicado.

A missão tem como objetivo “desenvolver e demonstrar a tecnologia necessária para o encontro, acoplamento e desacoplamento de duas pequenas naves espaciais”, acrescentou.

Esta é uma “tecnologia-chave para futuros voos espaciais tripulados e missões de manutenção de satélites”.

A missão requer um “encontro de precisão”, já que será necessário manobrar os satélites em órbita ao redor da Terra a uma velocidade de 28.800 km/h. A velocidade relativa será reduzida a 0,036 km/h antes de fazer com que ambas as naves se “fundam em uma única unidade no espaço”, aponta a ISRO.

O país mais populoso do mundo possui um programa espacial com um orçamento relativamente modesto, mas que está cada vez mais se aproximando dos padrões das potências espaciais globais.

“Com esta missão, a Índia está a caminho de se tornar o quarto país do mundo a dispor de tecnologia de acoplamento espacial”, após Rússia, Estados Unidos e China.

Em agosto de 2023, a Índia fez uma nave não tripulada pousar na Lua, algo que, até então, só havia sido realizado por essas três nações.

