Índia: Isma estima produção 30% menor de açúcar em 2019/20

São Paulo, 02 – A produção de açúcar na Índia na safra 2019/2020 atingiu 7,795 milhões de toneladas em 31 de dezembro, segundo boletim de acompanhamento da Indian Sugar Mills Association (Isma), associação de usinas daquele país. O volume é 30,2% inferior ao total de 11,172 milhões de toneladas produzido em igual período de 2018/2019.

A safra atual começou em 1º de outubro e segue até 30 de setembro de 2020. Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (2).

Segundo a Isma, 437 usinas processavam a safra de cana-de-açúcar até a última terça-feira (31), ante 507 unidades em igual data do ano anterior. A razão para a queda na oferta é o atraso no início da moagem em Maharashtra e Karnataka, duas das três maiores regiões produtoras do país e que mais sofreram com enchentes no período de monções. Elas devem ter uma queda na área plantada com cana de 30% entre as safras.

Principal região produtora daquele país, Maharashtra tinha 137 usinas em operação em 31 de dezembro de 2019, com uma oferta de 1,650 milhão de toneladas de açúcar na data, ante 4,457 milhões de toneladas produzidas por 187 unidades que moíam em igual período de dezembro do ano anterior. Do início da temporada até 31 de dezembro, a média de teor de sacarose na cana atingiu 10% no Estado, contra 10,5% alcançados no período correspondente da safra 2018/19. “Isso ocorre porque parte da moagem inclui a cana afetada pelas inundações, que perdeu parte de sua sacarose porque ficou encharcada por algum tempo”, explica a Isma.

A falta de mão-de-obra para colheita e a menor disponibilidade de cana também afetaram a atividade das usinas de Maharashtra, segundo a entidade.

Karnataka produziu 1,633 milhão de toneladas a partir de 63 usinas até o último dia do mês de dezembro, ante 2,103 milhões de toneladas de 65 unidades em igual data da safra 2018/19.

Em Uttar Pradesh, segundo maior produtor do país, a situação é inversa e a safra anda com maior rapidez. Com 119 usinas em operação, 3,316 milhões de toneladas de açúcar foram produzidas até 31 de dezembro em 2019/2020. Em igual período de 2018/2019, 117 usinas tinha ofertado 3,107 milhões de toneladas. No Estado, a média do teor de sacarose na cana é de 10,71%.

A Isma prevê que a produção de açúcar no país deve atingir 26,85 milhões de toneladas na safra 2019/2020, queda de 25% sobre a oferta de 33,16 milhões de toneladas da safra 2018/2019, conforme estimativa divulgada no início de novembro de 2019. Segundo a associação, a projeção será atualizada em fevereiro.