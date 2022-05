Índia: Homem passa por cirurgia e tem 206 pedras renais removidas

Veeramalla Ramalakshmaiah, de 56 anos, sofria com fortes dores havia seis meses. No dia 26 de abril, ele procurou um hospital na região de Telangana, localizada no estado Andra Pradexe, Índia, e foi submetido a uma cirurgia de laparoscopia. Depois de uma hora, uma equipe médica removeu 206 pedras renais que estavam alojadas no rim do lado esquerdo do paciente. As informações são do UOL.

Antes de procurar o Aware Gleneagles Global Hospital, o homem usou alguns medicamentos sugeridos por um profissional de saúde da sua cidade, Nalgonda. Os remédios proporcionavam um alívio de curto prazo, e as dores o impedia de trabalhar.





A urologista Poola Naveen Kumar informou à imprensa local que as investigações iniciais e uma ultrassonografia apontaram a presença de múltiplos cálculos renais.

Para comprovar a formação das pedras, foi realizada uma tomografia computadorizada, que confirmou o diagnóstico.

“O paciente foi aconselhado e preparado para uma cirurgia que durou uma hora, durante a qual todas as pedras foram removidas. No total, foram encontradas 206. Após o procedimento, o paciente se recuperou bem e recebeu alta do hospital no segundo dia”, descreveu Poola.

Ainda não há informação sobre o que levou ao surgimento de tantos cálculos renais. Por outro lado, especialistas apontam que o problema pode ser causado por desidratação.