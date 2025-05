Índia e Paquistão aceitam trégua, mas ataques são relatados

ROMA, 10 MAI (ANSA) – Em meio ao aumento da tensão nos últimos quatro dias, Índia e Paquistão concordaram neste sábado (10) com um cessar-fogo, após os Estados Unidos pressionarem os vizinhos, mas pouco tempo depois novas explosões foram relatadas na Caxemira indiana.

Relatada pelo primeiro-ministro do território federal de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, a nova ofensiva teria sido registrada na cidade de Srinagar. Uma fonte do governo disse à AFP que Islamabad violou o acordo.

O governo indiano tem acusado o Paquistão de não cumprir o cessar-fogo acordado algumas horas antes. Segundo o secretário de Relações Exteriores, Vikram Misri, foram “repetidas violações” do cessar-fogo e “as forças armadas estão dando uma resposta adequada e apropriada a essas violações” Por sua vez, o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, disse que o país continua comprometido com o cessar-fogo, apesar das acusações do governo indiano.

Em um discurso à nação, Sharif descreveu o acordo de trégua como um passo importante para a redução da tensão em um dos confrontos mais explosivos no sul da Ásia nos últimos anos, destacando o comprometimento do Paquistão com a paz.

Posteriormente, o Ministério das Relações Exteriores enfatizou que as forças armadas do Paquistão estavam “lidando com a situação com responsabilidade e moderação” e acusou a Índia de cometer suas próprias violações.

“Acreditamos que quaisquer questões relacionadas à implementação adequada do cessar-fogo devem ser abordadas por meio de comunicação nos níveis apropriados. As tropas em terra também devem exercer moderação”, prossegue o comunicado.

Itália- Após o anúncio de trégua, o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, felicitou os dois países e lembrou que conversou nos últimos dias com homólogos no Paquistão e na Índia.

“Parabenizo a Índia e o Paquistão pelo cessar-fogo. A esperança é que seja um acordo duradouro. A Itália está do lado do diálogo e da diplomacia, sempre pronta para oferecer sua contribuição”, escreveu ele no X O chanceler italiano assegurou ainda que seu governo “está na linha de frente contra o terrorismo e contra qualquer escalada para promover a paz e o crescimento também na Ásia, onde, junto com o sistema italiano e nossas empresas, queremos desempenhar um papel cada vez mais importante”. (ANSA).