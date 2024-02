Índia deve superar China em crescimento em 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/02/2024 - 7:10 Para compartilhar:

O mundo deve passar por um processo de desaquecimento econômico pelos próximos dois anos. Segundo estimativa do Fundo Monetário Internacional (FMI), o crescimento global deve ficar em 3,1% em 2024 e 3,2% em 2025.

Mesmo que o dado para este ano tenha subido 0,2 ponto porcentual desde as projeções feitas em outubro, uma vez que a resiliência das economias dos Estados Unidos e de muitos países emergentes tenha se mostrado acima do esperado, a expectativa continua abaixo da média recente.

De acordo com relatório World Economic Outlook, o maior destaque fica para a Índia, que deve crescer 6,5% neste ano e no próximo. Em segundo aparece a Filipinas (6%) e, em terceiro, a Indonésia (5%). China ficou em quarto lugar, com crescimento de 4,6%. O Brasil é o 18º, com 1,7%.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

