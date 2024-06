Índia: Bolsa de Mumbai sofre maior tombo em mais de 4 anos com eleição acirrada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/06/2024 - 8:21 Para compartilhar:

A Bolsa de Mumbai, a principal da Índia, sofreu seu maior tombo diário em mais de quatro anos nesta terça-feira, 4, após a apuração inicial dos votos da eleição nacional do país indicar que a coalizão governista, liderada pelo primeiro-ministro Narendra Modi, não terá uma vitória decisiva, como sugeria a boca de urna.

O S&P BSE Sensex, índice que reúne as ações mais negociadas em Mumbai, fechou em baixa de 5,74% nesta terça, a 72.079,05 pontos, depois de atingir máxima histórica no pregão anterior em meio a expectativas de que Modi conquistaria um terceiro mandato de premiê com facilidade.

Investidores aguardam o resultado final das eleições indianas ainda nesta terça. *Com informações da Dow Jones Newswires.