Índia aprova aporte adicional de US$1,6 bi da Bharat PetroResources em projeto no Brasil

NOVA DELHI (Reuters) – O gabinete da Índia aprovou um investimento adicional de 1,6 bilhão de dólares pela Bharat PetroResource’s Ltd (BPRL) em um projeto de petróleo no Brasil, segundo um comunicado do governo indiano desta quarta-feira.







A BPRL, braço de exploração da estatal Bharat Petroleum Corp, tem 40% de participação no projeto BM-SEAL-11. O restante é detido pela Petrobras.

A produção de petróleo do bloco está prevista para 2026/27, disse o comunicado.

(Por Nidhi Verma)