Índia apresentará candidatura para sediar Jogos Olímpicos de 2036

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, anunciou neste sábado (14) que seu país apresentará uma candidatura para sediar os Jogos Olímpicos de 2036.

“A Índia está muito empolgada para organizar os Jogos Olímpicos” e “não poupará esforços” para isso, declarou Modi em uma sessão do Comitê Olímpico Internacional (COI) em Mumbai.

Com seus mais de 1,4 bilhão de habitantes, a Índia é o maior país entre os que nunca receberam os Jogos.

Embora Modi não tenha mencionado a cidade candidata, segundo a imprensa local a escolhida seria Ahmedabad, em Gujarat, estado natal do primeiro-ministro.

Caso sua candidatura seja a escolhida, a Índia se tornaria o quarto país asiático a receber o evento, depois de Coreia do Sul, China e Japão.

O COI deve aprovar na próxima segunda-feira a inclusão do críquete no quadro dos Jogos de Los Angeles 2028, a principal inovação de um programa olímpico que contará com 35 modalidades, um recorde.

Esse esporte é muito popular em toda a Commonwealth, em particular no subcontinente indiano, e Ahmedabad dispõe de um imenso estádio com capacidade para 130 mil espectadores.

Os rumores sobre uma candidatura da Índia circulam já há alguns meses. Em dezembro de 2022, o ministro dos Esportes do país, Anurag Thakur, declarou ao jornal Times of India que era o “momento adequado” para se candidatar à organização “do maior evento esportivo do mundo”.

