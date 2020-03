Índia apresenta pacote fiscal de US$ 22,26 bilhões contra coronavírus

O governo da Índia apresentou nesta quinta-feira um pacote fiscal, que deverá somar 1,7 trilhão de rupias indianas (US$ 22,26 bilhões), para ajudar os necessitados do país em meio à pandemia do novo coronavírus, segundo o ministro de Finanças indiano, Nirmala Sitharaman.

Recentemente, o primeiro-ministro Narendra Modi determinou que escritórios governamentais não essenciais e empresas privadas sejam fechados e que todos os indianos fiquem em casa por três semanas para desacelerar a propagação da covid-19, como é conhecida a doença causada pelo coronavírus. Fonte: Dow Jones Newswires.