Independiente del Valle vence Barcelona de Guayaquil e vai às oitavas da Libertadores

O equatoriano Independiente del Valle venceu o compatriota Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 nesta quarta-feira (21), em partida disputada em Quito, válida pela sexta e última rodada do Grupo A da Copa Libertadores.

Os gols da equipe da capital do Equador foram marcados pelo argentino Cristian Ortiz (24) e o panamenho Gabriel Torres (60).

Com este resultado, o Independiente se classificou às oitavas do torneio continental como segundo colocado da chave, com 12 pontos, três a menos que o líder Flamengo, que derrotou no Rio de Janeiro o colombiano Junior Barranquilla.

Com seis pontos, o time da Colômbia ficou em terceiro e ganhou o direito de disputar a Copa Sul-Americana, enquanto o lanterna Barcelona (3 pontos) se despede da Libertadores.

