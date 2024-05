Independentistas perdem maioria na Catalunha e socialistas lideram eleições (resultados parciais)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/05/2024 - 17:38 Para compartilhar:

Os partidos independentistas, que governam a Catalunha há uma década, não devem alcançar maioria no Parlamento regional, segundo os resultados parciais das eleições deste domingo (12). O partido socialista deve ser o vencedor, seis anos e meio após a tentativa de secessão em 2017.

Com 73% dos votos apurados, as três formações separatistas que até agora somavam maioria, incluindo a de Carles Puigdemont, ficariam com 59 assentos, abaixo da maioria absoluta de 68, enquanto os socialistas obteriam 42 deputados.

O partido do líder da tentativa de secessão Puigdemont, Juntos pela Catalunha, obteria 35 cadeiras, enquanto o outro grande partido separatista, Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), do atual presidente Pere Aragonès, despencaria para 20 e os separatistas de extrema esquerda da Candidatura de Unidade Popular (CUP) ficariam com 4.

Nas eleições regionais anteriores, em fevereiro de 2021, as três formações somaram 74 assentos.

Os socialistas do presidente do governo espanhol Pedro Sánchez, liderados na Catalunha por Salvador Illa, também não alcançariam a maioria e teriam que buscar alianças para governar.

Uma fórmula possível para os socialistas pode ser angariar o apoio da esquerda radical, que já faz parte do governo central, e seduzir a ERC, da qual tem apoio parlamentar em Madri, em um movimento que representaria a ruptura com quase uma década de colaboração separatista.

Embora não concorra diretamente às eleições, Sánchez também tinha muito em jogo no pleito, no qual pretendia demonstrar que a Catalunha deixou para trás seu domínio separatista.

Com oito milhões de habitantes, essa rica região do nordeste da Espanha protagonizou uma tentativa fracassada de secessão em 2017, quando Puigdemont presidia a região, desencadeando uma das piores crises políticas da Espanha contemporânea.

rs-mg/hgs/ic