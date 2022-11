Inda espera queda nas vendas de aço plano por distribuidores em novembro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 22/11/2022 - 12:57 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – Os distribuidores de aços planos devem registrar queda de 8% nas vendas de novembro na comparação com outubro, que por sua vez já foram menores que as de setembro, informou nesta terça-feira a associação que representa o setor, Inda.

Se confirmada a previsão, novembro vai marcar o terceiro mês consecutivo de queda nas vendas de aços planos pelo segmento que é um dos principais clientes das siderúrgicas do país.

As vendas de outubro recuaram 4,2% ante setembro, mas avançaram 5,7% sobre um ano antes, para 310 mil toneladas, informou a entidade.

O desempenho foi pior que o esperado pela entidade. No final de outubro, o presidente do Inda, Carlos Loureiro, afirmou a jornalistas que vários clientes estavam adiando decisões de negócios e comprando o suficiente apenas para reposição de estoques em níveis baixos em meio às incertezas em torno da eleição. Na ocasião, a expectativa do Inda era que os negócios de outubro mostrassem estabilidade.

As compras de aço pelos distribuidores para revenda recuaram 4,8% na comparação mensal, mas cresceram 10,6% sobre outubro do ano passado, para 316,5 mil toneladas.

O volume de material importado disparou 63,7% no mês passado ante setembro, para quase 178 mil toneladas, como reflexo de contratações feitas nos meses anteriores. Na comparação anual, as importações de outubro caíram 55%.

O setor terminou outubro com 837,9 mil toneladas de aço plano estocado, suficiente para 2,7 meses, uma elevação ante o nível de 2,6 meses de setembro e de 2,5 meses de agosto.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

