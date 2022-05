‘Incrivelmente ofendida’, diz Billie Eilish sobre quem ri de sintomas da Síndrome de Tourette

Billie Eilish se abriu sobre o diagnóstico de Síndrome de Tourette em entrevista ao programa “O Próximo Convidado Dispensa Apresentações” de David Letterman que está na Netflix.

A cantora foi diagnosticada aos 11 anos. Desde então, tem que lidar com as pessoas que riem dos movimentos involuntários causados pelo distúrbio. “A maneira mais comum de as pessoas reagirem é rirem porque acham que estou tentando ser engraçada”, disse ela. “E eu sempre fico incrivelmente ofendida”. Billie ressaltou, ainda, que suas manifestações da doença, como mexer a orelha para frente e pra trás, levantar a sobrancelha, estalar a mandíbula e flexionar o braço, vêm diminuindo com o tempo.





A Síndrome de Tourette é um distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por movimentos repetitivos ou sons indesejados que não podem ser controlados. Eilish contou que conheceu várias pessoas dentro do meio artístico. “O engraçado é que tantas pessoas têm, você nunca saberia”, afirmou.

A próxima temporada de “O Próximo Convidado Dispensa Apresentações” conta com entrevistas com Will Smith, Cardi B, Ryan Reynolds, Kevin Durant e Julia Louis-Dreyfus.