Incra inicia a individualização do Cadastro Ambiental Rural em assentamentos

São Paulo, 15 – O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) está implementando o Módulo Lote CAR (MLC), ferramenta que permite individualizar o cadastro dos lotes de assentamentos da reforma agrária no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (Sicar). O trabalho é feito em parceria com o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), a Universidade Federal de Lavras (UFLA) e a Agência Alemã de Cooperação Técnica (GIZ).

Em nota, o Incra informa que a individualização começou na última quarta-feira, 8, pelo assentamento Piracanjuba, no município goiano de mesmo nome, que tem lotes titulados. “O Módulo Lote Car trará um importante impulso na preservação ambiental e no desenvolvimento sustentável para as famílias nos assentamentos federais”, disse na nota o presidente substituto do Incra, César Aldrighi.

Nos próximos dias, a efetivação do MLC será ampliada às demais superintendências regionais do Incra, começando nos estados que utilizam o Sicar.





