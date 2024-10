Incorporadora mineira Emccamp troca o comando pela primeira vez em quase meio século

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2024 - 19:59 Para compartilhar:

A incorporadora mineira Emccamp, sediada em Belo Horizonte, anunciou hoje a troca no seu comando pela primeira vez em 47 anos de existência.

A mudança faz parte de um processo de sucessão em que os irmãos fundadores, Régis e Eduardo Campos, passam o bastão para seus filhos, Régis e André, respectivamente.

Nessa troca de cadeiras, Régis Campos deixa o cargo de CEO para tornar-se o presidente do conselho de administração. Seu irmão, Eduardo, deixa a presidência do conselho para ficar com a vice-presidência do colegiado.

Apesar da mudança, ambos continuarão atuando de maneira ativa no dia a dia da companhia, apoiando as operações, segundo comunicado da Emccamp. Com a nova estrutura, Régis Guimarães Campos assumirá a posição de CEO, enquanto seu primo, André Campos, assumirá a vice-presidência executiva.

Como os fundadores já têm perto de 80 anos, a sucessão foi planejada como parte de uma visão de longo prazo para a incorporadora. O processo teve apoio da consultoria Kienbaum.

A reestruturação da liderança e da governança também fazem parte de um planejamento estratégico que visa preparar a empresa para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) estimada para o ano que vem, caso essa oportunidade surja no mercado.

A Emccamp chegou a contratar bancos e escritórios de advocacia para um IPO em 2013 e 2020, mas o plano foi abortado devido à piora da economia nesses períodos. O IPO é encarado internamente como uma forma de perenizar a companhia, garantir o profissionalismo da governança e reforçar o caixa para crescimento.

A Emccamp atua principalmente no segmento popular e de classe média, com empreendimentos dentro do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro.