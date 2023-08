Incorporadora chinesa SCE Group estima prejuízo no primeiro semestre de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2023 - 20:00 Compartilhe

A incorporadora China SCE Group Holdings Limited anunciou que deverá ter prejuízo na faixa entre 1,00 bilhão de yuans e 1,20 bilhão de yuans (entre US$ 140 milhões e US$ 170 milhões) no seis meses encerrados em 30 de junho.

A perda líquida, segundo a empresa, é atribuída principalmente aos efeitos do declínio na demanda no mercado imobiliário da China, que inclui queda na entrega de imóveis e nos preços de venda de imóveis resultou, que resultou em menor margem de lucro bruto, além de perda líquida de valor justo de propriedades para investimento.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias