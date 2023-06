Incontinência fecal pode ter sido o motivo que fez Dudu Camargo ser demitido do SBT

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 20/06/2023 - 14:41 Compartilhe

Dudu Camargo, de 25 anos, que comandou o jornalístico “Primeiro Impacto” por quase sete anos, foi demitido do SBT no começo do mês por um motivo bastante peculiar. O site TV Pop afirma que a demissão do apresentador tenha sido causada após o pupilo de Silvio Santos ter defecado em seu próprio camarim. Ele teria se limpado com uma toalha, mas não jogou o pano no lixo e o escondeu atrás de um micro-ondas.

Ainda de acordo com o veículo, outros comunicadores, que também usam o mesmo camarim, reclamaram com a diretoria do canal. Pelas câmeras de segurança, eles encontraram o responsável pela situação constrangedora.

Camargo não teria negado ser o responsável pela situação, justificando que sentiu um mal-estar e não conseguiu chegar ao banheiro.

Leão Lobo confirma a falta de higiene de Dudu Camargo

Leão Lobo, que chegou a dividir camarim com Dudu Camargo quando trabalhava no SBT, confirmou a falta de higiene do ex-colega de trabalho: “Por sorte ou azar, eu dividi camarim com ele. Diversas vezes entrei nesse lugar – ele ficava lá de manhã, eu ficava à tarde, quando fazia o Fofocalizando – e o cheiro era insuportável”, disse o jornalista de celebridades durante a sua participação no “Splash Show”.

“Eu ia lá reclamar, porque não dava para ficar dentro, e as camareiras diziam: ‘Ai, Leão, vai para o outro, porque realmente esse camarim tem problemas’”.

“Várias vezes encontrei xixi no balde do lixo, tendo ali um banheiro completo dentro do camarim. Algumas vezes entrei, ele estava ali dormindo, parecia que não estava bem, ficava lá como que desmaiado. Era complicado”, revelou Leão.

Já em entrevista na Metropolitana FM, o veterano relembrou a época que chegou a dividir o camarim com o jornalista Carlos Nascimento, que também presenciou essas situações ‘nojentas’ de Dudu no SBT.

“De manhã era dele (Dudu), a tarde meu e à noite do Carlos. E o nascimento chegava à noite pra fazer o jornal, tipo cinco, seis horas da tarde e quando ele entrava, tava ele já desmaiado, o cheiro ele é insuportável, não dava pra ficar. Aí o nascimento também ia lá pro nosso camarim. Tinha alguém que ocupava a noite o outro camarim então aí o nascimento tinha que dividir com alguém também, entendeu? Mexer com a estrutura de todo mundo acabava bagunçando, né? Com ele (Dudu Camargo) era sempre complicado”, contou.

Dudu Camargo tem incontinência fecal?

IstoÉ Gente procurou Rosângela Casseano, que é psicóloga especialista em Terapia Cognitivo Comportamental, reprogramação mental e CEO da PsicoPass, que analisou se incontinência fecal pode ter sido o problema de saúde que fez Dudu Camargo ser demitido do SBT. Entenda abaixo!

O que é incontinência fecal ?

Incontinência fecal é um problema de saúde que afeta a capacidade do indivíduo de controlar seus movimentos intestinais. Pessoas com essa incontinência podem experimentar perda de controle sobre seus movimentos intestinais e podem ter dificuldade para segurar ou conter gases ou fezes.

“Existe uma questão que afeta a qualidade de vida de muitas pessoas causando grande ansiedade, constrangimentos e muitas vezes fuga de vida social, que é a incontinência fecal, em outras palavras, dificuldade em controlar a saída de fezes ou gases. Mais comum em mulheres do que em homens, eventualmente ocorrida pós partos naturais onde houve muito esforço havendo rompimento ou estiramento dos nervos da região, mas também pós cirurgias orificiais, até o diabetes ou doenças degenerativas. Esse tipo de dificuldade geralmente está atrelado a alguma patologia, como lesões neurológicas, tumores, demência entre outras”, explica.

“Não sei se esse é o caso do apresentador Dudu Camargo, mas algumas pessoas podem passar por uma situação de fadiga emocional, estresse, pânico ou por alimentação condimentada, ou até que não lhe caiu bem o que pode eventualmente promover uma dor abdominal tão intensa que a pessoa não consegue chegar ao banheiro e evacua nas calças, mas essas situações são muito pontuais, geralmente a pessoa busca por ajuda e higiene imediatamente por se sentir envergonhada e constrangida”, finaliza a psicóloga especialista em Terapia Cognitivo Comportamental.

