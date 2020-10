Incontestável no Palmeiras, Weverton tem ótimos números no clube e na Seleção O goleiro foi um dos quatro jogadores que desfalcaram o Verdão durante as Eliminatóriaspara a Copa do Mundo de 2022

O Palmeiras anunciou, no fim de 2017, a contratação do goleiro Weverton, que pertencia ao Athlético Paranaense. No início de sua primeira temporada no Verdão, o arqueiro pouco atuou, sendo considerado a terceira opção do elenco alviverde, que contava com Jaílson e Fernando Prass, para a posição. Com o tempo, porém, ele ganhou espaço e foi fundamental na campanha do decacampeonato e, desde então, é o único atleta palmeirense que aparece constantemente nas convocatórias de Tite, para a Seleção Brasileira.

Weverton iniciou sua trajetória na seleção em 2016, quando substituiu Fernando Prass na Seleção Olímpica. Na campanha do título inédito na Rio 2016, ele fez seis partidas e sofreu apenas um gol, na final, contra a Alemanha, partida em que foi fundamental ao defender o pênalti de Petersen. A campanha olímpica rendeu ao jogador a sua primeira convocação à seleção principal, ainda em 2016.

Desde então, Weverton foi escolhido por Tite em 18 oportunidades diferentes, entrando em campo quatro vezes – sendo o primeiro palmeirense a defender a meta brasileira desde Marcos – e, com isso, sendo o terceiro goleiro mais chamado pelo treinador. Além disso, o jogador é, dentre os convocados, o que tem a menor média de gols sofridos em seu clube, segundo dados do portal “O Gol”.

No Palmeiras, Weverton precisou, em sua primeira temporada, desbancar Jaílson, considerado o craque do Campeonato Paulista de 2018, e só conseguiu este feito com a chegada de Felipão.

Com o treinador campeão da Liberdadores de 1999, o goleiro se tornou titular absoluto e, desde então, coleciona recordes, pois tem a terceira menor média de gols da história do clube – sendo vazado em apenas 63 dos 125 jogos que disputou – e é o goleiro que passou mais jogos sem sofrer gols em uma temporada no Século XXI, totalizando 26.

Em 2020, o acreano é o atleta que jogou mais minutos pelo Palmeiras, com 3.421 divididos em 36 partidas, sendo o segundo que mais entrou em campo, ficando atrás de Willian, que esteve em todos os 38 jogos do Verdão. Além disso, o goleiro não sofreu gols em 16 jogos e pode igualar o recorde de Velloso, que é o único arqueiro palmeirense que conseguiu ficar ao menos 20 jogos sem sofrer gols em três temporadas seguidas.

Além disso, o bom desempenho de Weverton contribuiu, em muitos momentos, para o bom funcionamento do sistema defensivo alviverde, que, em 2020, apresenta mais problemas que em temporadas anteriores. Mesmo assim, este ano, o time tem a melhor defesa como visitante do Brasil.

Weverton estará em campo novamente, defendendo o maior campeão nacional, no próximo domingo (25) contra o Atlético Goianinse, às 16h (horário de Brasília), no estádio Olímpico Pedro Ludovico, na capital goiana.

CONFIRA OS NÚMEROS DE WEVERTON:



125 Jogos (125 como titular) pelo Palmeiras

36 jogos (36 como titular) na temporada 2020

13 jogos (13 como titular) no Brasileiro 2020

6 jogos (6 como titular) pela Libertadores 2020

Capitão do Palmeiras em 2020: 7 vezes

18 convocações para Seleção Brasileira

4 jogos pela Seleção Brasileira principal

6 jogos pela Seleção Olímpica

