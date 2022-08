Inclusão e nostalgia marcam lançamento de novo uniforme do CSA

Parceria Lance & IstoÉ 13/08/2022 - 18:07 Compartilhe

Com um mix de inclusão, tradição e integração com elementos relacionados a tecnologia, o CSA teve o seu novo terceiro uniforme lançado.

>Luva de Pedreiro encontra Ronaldo Fenômeno na Espanha

Produzido pela empresa brasileira de material esportivo Volt Sport, o design do modelo agregou na parte central o modelo de escudo que era utilizado na década de 60 pelo Marujo. Mais precisamente, em alusão ao período vencedor da equipe no Campeonato Alagoano onde foi tetracampeão entre 1965 e 1968.

Além do caráter histórico, o tema da inclusão está presente com o fato de que o nome do clube do Mutange foi inserido em braile, favorecendo a identificação de deficientes visuais.

​

Outro ponto diferenciado do novo uniforme do CSA é a presença de um QR Code que, quando lido, conduz o usuário a uma iniciativa do Marujo batizado de Cápsula do Tempo. Nele, o torcedor pode gravar uma mensagem para ser resgatada pelo mesmo daqui a vinte anos.

– Essa é uma camisa muito especial para o clube. Além de desenvolver uma peça histórica, com grande simbolismo para a tradição do CSA, estamos também trazendo um conceito de futuro, com a ideia da cápsula do tempo. Além disso, ficamos muito felizes com a questão da inclusão, trazendo neste modelo um escudo em braile, mostrando que o CSA é um clube para todos os torcedores – comemorou Omar Coelho, presidente do clube.

E MAIS:

E MAIS: