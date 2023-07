Incidente entre segurança de Wembanyama e Britney Spears é investigado

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/07/2023 - 21:00 Compartilhe

A polícia de Las Vegas, no estado de Nevada, informou nesta quinta-feira (6) que está investigando um incidente envolvendo a equipe de segurança do jogador de basquete francês Victor Wembanyama, nova estrela da NBA, e a estrela pop Britney Spears.

Wembanyama, escolhido em junho como a primeira escolha do Draft da NBA pelo San Antonio Spurs, está em Las Vegas para disputar seus primeiros jogos com sua nova equipe na Liga de Verão (Summer League).

Na noite de quarta-feira, o jovem pivô de 2,22m de altura foi reconhecido na entrada de um restaurante por um grupo de pessoas, entre elas Britney Spears.

De acordo com relatos da imprensa, a cantora foi empurrada por um membro da equipe de segurança de Wembanyama, que, segundo o marido da cantora, Sam Asghari, se comportou de maneira “violenta” e “fora de controle”.

Após seu treino nesta quinta-feira, Wembanyama disse à imprensa que só soube do envolvimento de Spears no incidente algumas horas depois do jantar.

“Estava caminhando com alguns membros da equipe de segurança em direção a um restaurante. Estávamos em um saguão e havia muitas pessoas, algumas delas me chamando, obviamente”, relatou.

“Uma pessoa estava me chamando de ‘Senhor, Senhor’ e me segurou por trás, então não vi o que aconteceu porque estava andando e tínhamos combinado de não parar”, afirmou o jovem de 19 anos. “Só sei que os seguranças a empurraram, não sei com que força”.

Através de um texto em sua conta no Instagram, Spears afirmou que apenas pretendia cumprimentar o jogador e questionou alguns aspectos da versão de Wembanyama.

“Experiências traumáticas não são novidade para mim”, mas “eu não estava preparada para o que aconteceu comigo ontem à noite”, explicou. “Reconheci um atleta no saguão do meu hotel quando estava a caminho do jantar. Mais tarde, o vi novamente em um restaurante de outro hotel. Decidi me aproximar dele e parabenizá-lo pelo seu sucesso”.

“Havia muito barulho, então dei um leve toque no ombro dele para chamar sua atenção. Eu vi o depoimento do jogador dizendo que o agarrei por trás, mas eu apenas dei um pequeno tapinha no ombro”, explicou.

“Então, a segurança dele me agrediu no rosto sem olhar para trás, na frente de uma multidão. Eles quase me derrubaram e fizeram meus óculos caírem do rosto”, relatou.

Em um comunicado sucinto, o Departamento de Polícia de Las Vegas informou que está investigando o incidente, mas nenhuma medida foi tomada.

“O incidente foi documentado em um relatório policial e não houve prisões ou intimações. Nenhuma informação adicional será fornecida neste momento”, disse a polícia.

