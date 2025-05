Incêndios perto de Jerusalém estão ‘sob controle’

Os incêndios que devastaram áreas próximas a Jerusalém por dois dias estão sob controle, disseram as autoridades nesta quinta-feira (1º), embora os bombeiros ainda estejam lutando para extinguir os últimos focos.

Os incêndios tiveram início na rodovia entre Jerusalém e Tel Aviv, forçando a polícia a fechar várias vias e retirar milhares de moradores ao longo desse eixo.

“O fogo está sob controle”, disse Shlomi Harush, um oficial do Corpo de Bombeiros. “Restam apenas alguns focos. Todas as equipes ainda estão posicionadas nas áreas afetadas”, acrescentou.

Segundo ele, há o risco de as chamas reacenderem devido aos ventos fortes

A polícia israelense reabriu nesta quinta-feira todas as estradas fechadas à circulação.

Os bombeiros continuaram trabalhando durante a noite para extinguir as chamas. De acordo com os serviços de emergência, 163 equipes ainda estavam mobilizadas contra o incêndio, com o apoio de 12 aeronaves.

Em Latrun, a cerca de 25 quilômetros de Jerusalém, a fumaça ainda era visível perto de um mosteiro, enquanto os bombeiros continuavam lançando água nas brasas, de acordo com um repórter da AFP.

Os moradores também ajudaram a combater as chamas. “Usamos mangueiras conectadas às casas e a torneiras públicas instaladas nas ruas”, relatou Ahmad Ibrahim, morador do vilarejo de Abu Ghosh.

Na noite de quarta-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou uma “emergência nacional” e alertou que as chamas poderiam atingir a cidade de Jerusalém.

Os serviços de ajuda da Magen David Adom (Cruz Vermelha Israelense) atenderam 23 pessoas na quarta-feira, a maioria por queimaduras ou inalação de fumaça. Entre elas estavam duas mulheres grávidas e dois bebês com menos de um ano.

O canal público Kan também informou que 17 bombeiros ficaram feridos.

O exército enviou tropas para participar dos esforços de combate a incêndios, que continuarão mobilizados na quinta-feira em Jerusalém e em outras partes do centro de Israel.

A aviação “continua participando nos esforços para apagar o fogo”, acrescentaram as Forças Armadas.

As chamas se propagaram rapidamente devido às temperaturas elevadas e aos ventos fortes no país.

Na noite de quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores anunciou que esperava a chegada de aviões de França, Romênia, Croácia, Itália e Espanha.

