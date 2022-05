Incêndios no sul da Rússia deixam ao menos 5 mortos

ROMA, 7 MAI (ANSA) – Pelo menos cinco pessoas morreram, incluindo duas crianças, em incêndios que atingiram várias aldeias na área de Krasnoyarsk, no território russo, informou o Ministério de Situações de Emergência, citado pela agência Interfax, neste sábado (7).





Segundo as autoridades russas, duas vítimas foram encontradas nos vilarejos de Novorkursk, onde 15 edifícios estão em chamas, e em Nikolsk, onde outros 20 prédios foram atingidos.

Três outras pessoas, incluindo as duas crianças, morreram na aldeia de Talazhanka, onde 16 edifícios estão em chamas. As autoridades declararam estado de emergência em várias regiões do território de Krasnoyarsk.

De acordo com a agência regional de proteção civil e situações de emergência, os incêndios foram causados por curtos-circuitos devido a cabos invertidos e o colapso de uma linha de energia provocado por ventos fortes. (ANSA)