Incêndios na Itália provocam evacuação e fecham estradas

TRIESTE, 19 JUL (ANSA) – Incêndios de grandes proporções foram registrados nesta terça-feira (19) na província de Trieste, na região de Friuli Veneza Giulia, e em Bolzano, no Trentino-Alto Ádige, em mais um reflexo da forte onda de calor que atinge o país nesta semana.

A situação mais crítica é em Trieste, onde as chamas estão espalhadas por uma vasta área na chamada “zona del Carso” em direção à Eslovênia. O combate ao fogo é feito por unidades dos bombeiros de várias cidades, como a capital homônima da província, Gorizia e Údine, além de aeronaves especializadas.

Segundo a Autovie Venete, que administra as estradas da região com entes locais, cerca de 30 quilômetros de pista na rota Sistiana-Redipuglia com direção a Veneza foram fechadas para o tráfego por conta do risco do fogo invadir a pista.

Já no sentido Trieste, há um fechamento entre Redipuglia e a barreira em Lisert, com 15km de fechamento. Os cinco funcionários da barreira, inclusive, foram removidos de seus postos pela empresa por conta dos riscos à saúde. Segundo as informações oficiais, as chamas estão a cerca de 200 metros do local.

O tráfego em direção ao Porto de Trieste está sendo desviado pela Eslovênia, estando fechadas outras duas vias, a Statale 14 e a del Vallone.

Além do problema na circulação de veículos, as linhas de trem também foram duramente afetadas. A rota entre Monfalcone e Bivio d’Aurisina foi interrompida e não se descarta mais interrupções.

Em nota, a Trenitalia informou que a parada dos trens em Trieste está totalmente inacessível e que há dificuldade em repor a rota por meio de ônibus, já que há os problemas na circulação de veículos.

Em Bolzano, o incêndio ocorreu em um bosque em Guncina, e algumas famílias precisaram ser removidas por precaução de suas residências. Além dos bombeiros italianos, o combate ao fogo também é auxiliado pela Áustria.

O vice-prefeito local, Luis Walcher, afirmou à ANSA que o incêndio maior foi controlado e que “a atenção permanece no máximo porque agora tudo depende de como o vento aumentará durante a tarde”. O representante informou que, ao menos, um hectare do bosque famoso por suas passarelas naturais foi destruído.

O chefe do escritório florestal da província de Bolzano, Florian Bass, disse que os agentes estão investigando o fato dos incêndios na área serem de origem criminosa. “Quatro incêndios em poucos dias, sempre na mesma área e na total ausência de fatores naturais, como raios, não deixam muito espaço a muitas outras hipóteses”, disse à imprensa.

Os incêndios aumentam no dia seguinte ao Ministério da Saúde alertar que essa poderá ser a semana mais quente do ano na Itália, com muitas cidades registrando temperaturas acima dos 40°C. (ANSA).