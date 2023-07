Incêndios na Grécia forçam retirada de turistas do país

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/07/2023 - 9:01 Compartilhe

RODES, 24 JUL (ANSA) – O Corpo de Bombeiros da Grécia segue combatendo as chamas que assolam diversas ilhas do país e, nesta segunda-feira (24), a corporação considera que ainda há “risco extremo de incêndios florestais” em diversas regiões.

Autoridades gregas estão evacuando dezenas de milhares de pessoas das áreas afetadas, já que os incêndios acontecem em pleno pico da temporada turística.

Nesta segunda-feira, pelo menos 2,5 mil pessoas já foram removidas da ilha de Corfu, enquanto no domingo (23), 30 mil turistas deixaram a ilha de Rodes.

Imagens transmitidas nas redes gregas de televisão mostraram longas filas de pessoas, muitas delas ainda em trajes de banho, carregando malas pelas estradas das ilhas ao longo do final de semana.

A turista alemã Lena Schwarz, ao chegar ao aeroporto de Hanover, falou à AFP sobre a saída da Grécia: “Foi o inferno na terra. Nós corremos 10 quilômetros com toda a nossa bagagem para fugir das chamas, enquanto a temperatura estava em 42ºC”.

No mesmo aeroporto, outra turista, Oxana Neb, relatou: “A evacuação foi muito ruim. Ficamos no hotel até que o fogo estivesse nos cercando por todos os lados. Me juntei a outros hóspedes que correram para a praia, abandonei todas as malas no meio do caminho”.

Os incidentes acontecem em meio à onda de calor que afeta o verão europeu e os principais destinos turísticos – Rodes, por exemplo, teve 2,5 milhões de visitantes em 2022 e é uma das ilhas gregas mais procuradas.

Incêndios florestais são comuns na Grécia em todos os verões, mas meteorologistas avaliam que o país atravessa uma das ondas de calor mais longas e intensas dos últimos anos.

Ao longo do final de semana, o país chegou a registrar 45ºC.

Nesta segunda, a máxima deve ficar em 37ºC em Atenas, mas as temperaturas vão voltar a subir a partir de terça (25). (ANSA).

