Incêndios matam mais 2 pessoas na Austrália

ROMA, 31 DEZ (ANSA) – Mais duas pessoas morreram em função dos incêndios que atingem a Austrália em dezembro, enquanto outras cinco estão desaparecidas.

As vítimas foram registradas no estado de Nova Gales do Sul, no sudeste do país e que também contabiliza quatro indivíduos sumidos. Os mortos são um homem e seu filho, cujos corpos foram achados no município de Corbargo.

O quinto desaparecido é do estado vizinho de Victoria, onde cerca de 4 mil pessoas abandonaram suas casas por causa das chamas na cidade de Mallacoota e buscaram abrigo na praia.

Desde setembro, os incêndios na Austrália já causaram pelo menos 12 mortes. O país vem registrando temperaturas médias superiores a 40ºC e fortes ventos que contribuem para ampliar as chamas.

