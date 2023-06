Incêndios florestais no Canadá voltam a deixar o ar insalubre na América do Norte

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/06/2023 - 18:50 Compartilhe

A fumaça dos incêndios florestais do Canadá voltou a afetar a qualidade do ar da província de Ontário e várias partes dos Estados Unidos nesta quarta-feira (28), enquanto órgãos de monitoramento advertiram que milhões de pessoas enfrentam situações muito insalubres ou de emergência.

Alertas foram emitidos em Ontário, norte de Minnesota, Michigan, Nova York e nos estados do sudeste da Carolina do Norte e Geórgia, com as recentes condições perigosas do ar em grande parte dos Grandes Lagos da América do Norte e das regiões do Médio Atlântico.

Os alertas sobre a qualidade do ar são emitido enquanto uma brutal onda de calor atinge grande parte do sul e do meio-oeste americano, afetando milhões de pessoas. O Serviço Meteorológico Nacional emitiu um prognóstico de índice de calor de até 46ºC nesta quarta-feira no norte e no centro do Texas.

Chicago, a terceira cidade com mais habitantes do país, com mais de 9 milhões de pessoas em sua região metropolitana, registrou um índice de qualidade de ar “muito insalubre”, com AQI (sigla para Air Quality Index ou índice de qualidade do ar) de 215 nas primeiras horas desta quarta-feira, informou a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) em seu aplicativo AirNow.

As autoridades têm aconselhado a população a limitar o tempo ao ar livre, principalmente crianças e gestantes.

Coincidentemente, o presidente Joe Biden viajou nesta quarta-feira a Chicago para falar sobre economia. O Air Force One aterrissou “através de uma espessa camada de fumaça e neblina”, segundo um informe da Casa Branca antes de seu discurso.

A região de Detroit, com 4,3 milhões de habitantes, registrou a pior qualidade do ar do país, com AQI de 306 ou “perigoso”.

Um AQI de 301 ou superior reflete “situações de emergência” que provavelmente afetam a todos, segundo a EPA.

“A qualidade do ar em Chicago continua sendo pouco saudável hoje. Limite o tempo ao ar livre”, publicou o órgão de gestão de emergências de Chicago no Twitter.

Detroit e Chicago registraram na terça-feira a pior qualidade do ar no mundo, segundo a empresa de monitoramento com sede na Suíça, IQAir, e prevê que permaneçam entre as três piores nesta quarta, atrás de Dubai e à frente de Minneapolis, Minnesota.

Espera-se que a fumaça se desloque para o leste e chegue à região de Washington durante o dia ou à noite, segundo Ryan Stauffer, cientista da Nasa especializado em poluição atmosférica.

“Um destes eventos em um ano já seria notável, mas este será o segundo em um mês”, destacou no Twitter.

“São esperados níveis insalubres de fumaça em uma ampla faixa do Meio Oeste hoje”, informou o NWS.

“A fumaça dos incêndios florestais vinda do Canadá reduzirá a qualidade do ar em trechos do Vale Superior/Médio do Mississípi, nos Grandes Lagos, no Vale Ocidental de Ohio, nos Apalaches Centrais e no Médio Atlântico, provocando Alertas de Qualidade do Ar na região”, acrescentou.

Na cidade de Nova York, onde uma névoa de fumaça nociva interrompeu há três semanas os voos e forçou o cancelamento de eventos ao ar livre, as autoridades advertiram nesta quarta-feira que “é esperado que a qualidade do ar piore esta semana devido aos incêndios florestais canadenses”.

A Autoridade de Trânsito de Nova York disse que ofereceria máscaras KN95 gratuitamente nas estações de metrô e trem da cidade.

A fumaça dos incêndios florestais também se deslocou pelo Oceano Atlântico e sobre países europeus, incluindo Portugal e Espanha.





