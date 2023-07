Incêndios florestais na Argélia deixam ao menos 15 mortos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/07/2023 - 13:01 Compartilhe

ALGERI, 24 JUL (ANSA) – Pelo menos 15 pessoas morreram e 26 ficaram feridas em virtude dos incêndios florestais que já atingiram várias províncias do norte da Argélia.

Segundo dados divulgados pelo Ministério do Interior do país africano, quase 100 focos de incêndio foram registrados em 16 províncias na última noite.

A nota da pasta acrescenta que os incêndios registrados em Bouira, Bejaia e Jijel foram os mais vastos.

As autoridades argelinas revelaram que cerca de 7,5 mil agentes da defesa civil foram mobilizados para tentar controlar as chamas. Diversas aeronaves também foram utilizadas durante as operações. (ANSA).

